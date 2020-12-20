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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

Son 2 sezondur taraftarını hüsrana uğratan ve yaz transfer döneminde kadrosunu 18 transferle güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp 4. yıldızı takmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler geniş rotasyonlu bir kadro kurarken, takımın başına da Erol Bulut'u getirmişti. Ligde son 6 maçta alınan 4 mağlubiyet sonrasında, deneyimli teknik adam 3 yıldız isme neşteri vurdu. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve kulübeye yollanacak 3 yıldız isim... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:28
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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi başlamış ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu göstermişti.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

Üst üste aldığı seri galibiyetlerle havaya giren sarı-lacivertlilerin, son haftalarda yaşadığı düşüş ise dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

İlk 7 haftada yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

Sonrasında ise tam tersi bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, çıktığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alarak büyük bir düşüş yaşadı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 yıldız futbolcu...

Ligde 13 maça çıkan F.Bahçe, yediği 19 golle en çok gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.

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