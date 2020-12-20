İşte spor yazarlarının Gaziantep Fk - Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri

Son sözüm Erol hocaya: Hep bizim kalemize şu kadar geldiler, bu kadar gol oldu diyorsun ya! Bunun sebebi tandemi bir türlü oturtamamandır aslında... Bu penaltı ve kırmızı kart canavarı stoperlerle daha çok, "Neden böyle oldu?" diye düşünürsün.