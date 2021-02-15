Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın averajla arkasında bulunuyor. Sezona 4. yıldızı takma hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, sezon başı ve devre arasında kadrosunu 22 isimle güçlendirerek adeta 2 yeni takım oluşturdu. Bol rotasyonlu ve geniş bir takıma sahip olan Fenerbahçe, bazı oyuncularından ise istediği verimi alamadı. Teknik direktör Erol Bulut da, bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam bu kapsamda hem kadro maliyetini düşürmek hem de istemediği isimlerle yolları ayırıp yeni transferlere kaynak oluşturmak için 3 isimle yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca sarı-lacivertli takımda bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İşte tüm detaylar ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 12:14 ABONE OL