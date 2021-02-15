15 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın averajla arkasında bulunuyor. Sezona 4. yıldızı takma hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, sezon başı ve devre arasında kadrosunu 22 isimle güçlendirerek adeta 2 yeni takım oluşturdu. Bol rotasyonlu ve geniş bir takıma sahip olan Fenerbahçe, bazı oyuncularından ise istediği verimi alamadı. Teknik direktör Erol Bulut da, bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam bu kapsamda hem kadro maliyetini düşürmek hem de istemediği isimlerle yolları ayırıp yeni transferlere kaynak oluşturmak için 3 isimle yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca sarı-lacivertli takımda bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İşte tüm detaylar ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.02.2021 12:14
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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Sezona dördüncü yıldızı takma hedefiyle başlayan ve 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Üst üste 2 galibiyetle yeni döneme başlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilerek ritim kaybetti.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Ligin 25. haftasında 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kanarya, lider Galatasaray'ın averajla arkasında bulunuyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Sezon başında geniş, rotasyonlu bir kadro kuran F.Bahçe, buna karşın takımdan istediği performansı alamadı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...

Teknik direktör Erol Bulut da, istediği verimi alamadığı isimlerle yolları ayırmak istiyor.

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