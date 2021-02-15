Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

TFF: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşlarımızı alçakça bir saldırıyla şehit ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz.