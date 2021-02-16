16 Şubat 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Devre arasında Galatasaray'ın elinden İrfan Can Kahveci'yi kapan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımın istediği oyuncuyu listesine aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca futbolcunun kulübüyle de görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:00
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Bu sezonki tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Ara transfer dönemini de hızlı geçiren sarı-lacivertliler, şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan sarı-lacivertliler bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Süper Lig'in yıldızı için harekete geçti.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

FENERBAHÇE'NİN NDAO ISRARI!
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, sezon başı ve ocak ayında Senegalli hücum oyuncusunun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük ekibiyle görüşmüştü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör