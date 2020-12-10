10 Aralık 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kapalı savunmaları açarak 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden hayata geçirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:20
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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

Bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler artık bu durumu düzeltmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

Teknik direktör Erol Bulut antrenmanlarda kapalı savunmaları açmak için özel çalışmalar yaptırmaya başladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

Duran toplar, daha hızlı pas, kanat organizasyonları ve pres üzerinde duruluyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

Bulut, şampiyonluk için içerdeki puan kayıplarına son vermeleri gerektiğini hatırlatırken, Malatya maçıyla birlikte 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını tekrar hayata geçirmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak

NAZIM VE MARCEL HAZIR

Öte yandan oyuncular dünkü antrenmanda pas, pres ve duran top uygulamaları ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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