10 Aralık 2020, Perşembe

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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bedelle transfer olan Kosovalı yıldız Vedat Muriqi kazandırmaya devam ediyor. Lazio ile imzalanan sözleşmede yer alan bonus maddesi Fenerbahçe'nin kasasına yeni gelirlerin gelmesine sebep oldu. İşte o miktar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:15
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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.

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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Lazio'nun, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde turlamasıyla Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonus maddesinden yararlanma hakkı kazandı.

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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı-lacivertliler, yapılan anlaşmaya göre Lazio'nun Devler Ligi'nde bir üst tura geçmesiyle 1 milyon euro kazandı.

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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Bu arada Vedat Muriqi, sakatlığından dolayı Club Brugge maçında kadroda yer almamıştı.

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Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Lazio ile sezon başında 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imzasını atan Vedat Muriqi, yeni takımında henüz isteneni veremedi.

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