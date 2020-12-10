Vedat Muriqi'den para gelmeye devam ediyor! Şampiyonlar ligi...

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bedelle transfer olan Kosovalı yıldız Vedat Muriqi kazandırmaya devam ediyor. Lazio ile imzalanan sözleşmede yer alan bonus maddesi Fenerbahçe'nin kasasına yeni gelirlerin gelmesine sebep oldu. İşte o miktar ve detaylar...