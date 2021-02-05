05 Şubat 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesinde 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, sarı-kırmızılıları devirme planını hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:19
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

Fenerbahçe'de derbi taktiği şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında son dönemdeki kontrollü baskı anlayışı ile sahada yer alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

Teknik direktör Erol Bulut, ligde son 9 maçta 8 galibiyet elde ettikleri 'rakibe göre oyun' stratejisini Galatasaray'a karşı da formüle edecek.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

Tek hedef galibiyet. Ancak bunun için savunma güvenliği hiçbir zaman elden bırakılmayacak. Baskı gidişata ve skora göre yavaş yavaş artırılacak.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

Kadıköy'de sahaya çıkacak kadro ise bugünkü idmanda netleşecek. Pelkas ve Luiz Gustavo'nun yokluğu en büyük sıkıntı.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray'ı böyle vuracak!

GÖKHAN&SİNAN HAZIR

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir formaya uzak kalan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün iyileşmeleri ise teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör