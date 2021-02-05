05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecekken, teknik direktör Erol Bulut B planını hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:19
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

Fenerbahçe'nin gözü kulağı Brezilyalı yıldızındaydı. Tedavisine devam edilen sambacı için sağlık ekibi seferberlik ilan ederken, dün kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynayamayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbiyi cezası nedeniyle kaçıran tecrübeli futbolcunun dizindeki ödemden dolayı hareket kabiliyetinin zorlaştığı ve yarın sahaya çıkamayacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

Tedavisi süren 33 yaşındaki futbolcunun yalnızca Galatasaray sınavını değil daha sonra oynanacak iki karşılaşmayı da sakatlık nedeniyle kaçırabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

EROL BULUT'UN B PLANI HAZIR

Hatay maçının ardından Gustavo'nun durumunu sürekli takip eden teknik direktör Erol Bulut, B planını devreye sokacak.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un B planı hazır

Gustavo'nun yokluğunda Sosa ile Ozan'ı orta alanda oynatacak olan Bulut, bu ikilinin önünde de Mert Hakan Yandaş'a görev verecek.

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