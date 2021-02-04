04 Şubat 2021, Perşembe

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, yöneticilikteki ilk yılında sarı-lacivertli kulüp tarihine geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:47
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Emre Belözoğlu, sportif direktörlükteki ilk senesinde birbirinden önemli isimlere imza attırdı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile İrfan Can ve Mert Hakan gibi flaş oyuncular başta olmak üzere 22 futbolcu kadroya katıldı, ikna süreçlerinde 'Alo, ben Emre abin' sözü öne çıktı.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Transfer dönemlerinde Fenerbahçe fırtınası esti. 2020-21 sezonunda hem yaz hem de kış döneminde sarı-lacivertliler, tam 22 futbolcuya imza attırdı. Burada öne çıkan isim ise sportif direktör Emre Belözoğlu oldu.

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Belözoğlu, yöneticilikte ilk yılında adeta tarihi bir süreç yaşadı. Birbirinden önemli isimler sarı-lacivertli renklere katılırken, ortaya yıllarca unutulmayacak bir slogan çıktı: "Alo ben Emre abin!"

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

1996-2020 yılları arası üst düzey futbol oynaması; Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Inter, Atletico Madrid, Newcastle gibi önemli kulüplerde yer alması ve A Milli Takım'da uzun yıllar kaptanlık yapmasıyla Türk futbol tarihine geçen Emre Belözoğlu, yöneticiliğe de hızlı geçiş yaptı.

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