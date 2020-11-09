09 Kasım 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut ligde alınan mağlubiyetin ardından faturayı 4 isme kesti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, istenilen performansı gösteremeyen isimleri kadrodan çıkarmayı planlarken, sakatlıktan dönen isimleri de kadroya yazmak istiyor. İşte milli ara sonrası oluşacak Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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