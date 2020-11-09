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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut ligde alınan mağlubiyetin ardından faturayı 4 isme kesti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, istenilen performansı gösteremeyen isimleri kadrodan çıkarmayı planlarken, sakatlıktan dönen isimleri de kadroya yazmak istiyor. İşte milli ara sonrası oluşacak Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 09.11.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 23:28
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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan "şok" yenilgi sarı-lacivertli takımda soğuk duş etkisi yarattı ve halının altına süpürülen sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Milli ara nedeniyle F.Bahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. Mağlubiyetin unutulmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut, çarşamba günkü antrenman öncesi videolu toplantı yapılacağını duyurdu. Konyaspor maçındaki hatalar tek tek analiz edilecek. Kaptanlar, takıma yaptıkları konuşmalarda "Kimin ne hata yaptığının bir önemi yok. Hep birlikte kaybettik. Herkes zaten ne yaptığını biliyor. Önemli olan bu hataları tekrarlamadan yola devam etmek" diyerek konuyu kapattılar.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Fenerbahçe tarihinin en geniş kadrolarından birine sahip olan ancak şu ana kadar bu geniş kadrodan tam anlamıyla istifade edemediği için eleştirilen Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından kadroda da "neşteri" vuracağını dile getirdi. Genel olarak aynı 11 ile sahaya çıkmayı prensip edinen ve takımda "iskelet" sistemine inanan Erol Bulut, milli aranın ardından ilk Gençlerbirliği maçıyla beraber ilk 11'inde 4 taşı değiştirecek.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Stoperde Serdar Aziz - Tisserand ikilisi ile devam eden Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maçın 6'sında gol yemesinin ardından stoper tandeminde yeniden Tisserand - Lemos ikilisine dönecek.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut faturayı onlara kesti! İşte milli ara sonrası oluşacak yeni 11

Sol bekte sezon başından bu yana Caner Erkin'den vazgeçmeyen Erol Bulut, Milli aradan sonra bu kez de Novak'a Gençlerbirliği karşısında forma verecek.

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