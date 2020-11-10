Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

Spor camiası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 9 Kasım'da Atatürk için paylaşımlar yapmaya başlarken birçok kulüp, 10 Kasım 09.05'te bir kez daha Atatürk'ü andı. İşte paylaşımlar...