10 Kasım 2020, Salı

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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

Spor camiası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 9 Kasım'da Atatürk için paylaşımlar yapmaya başlarken birçok kulüp, 10 Kasım 09.05'te bir kez daha Atatürk'ü andı. İşte paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:38
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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

BEŞİKTAŞ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

FENERBAHÇE

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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

GALATASARAY

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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

TRABZONSPOR

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Spor camiası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı! İşte paylaşımlar

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