Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O hakem Galatasaraylı"

ÇAKAR: POZİSYON GRİ BİLE DEĞİL

Tuncay Şanlı, kararın devam yönünde olması gerektiğini ifade ederken Ahmet Çakar "VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı." dedi.