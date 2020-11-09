09 Kasım 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O hakem Galatasaraylı"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildi ve yenilmezlik serisi de son buldu. Sarı-lacivertlilerin durum 0-0'ken Pelkas ayağından attığı gol, VAR incelemesinin ardından el kararı verilerek iptal edilmişti. Spor yorumcuları da maçın hakemine dair flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 09.11.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 18:11
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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! O hakem Galatasaraylı

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Dimitris Pelkas'ın iptal edilen golü çok konuşulurken Yunan futbolcunun aşırtma vuruşuyla ağlara gönderdiği top VAR incelemesi nedeniyle iptal edilmişti.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! O hakem Galatasaraylı

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçeli Hukukçular Derneği ise Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi Koray Gençerler ve AVAR hakemi Zorbay Küçük hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! O hakem Galatasaraylı

TARTIŞMA ALEVLENDİ
Hakem otoriteleri ve yorumcular da pozisyonla ilgili farklı görüşler bildirdi.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! O hakem Galatasaraylı

Tümer Metin ve Ali Gültiken, kurala göre yorumlanacaksa elle oynama kararının doğru olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası flaş sözler! O hakem Galatasaraylı

ÇAKAR: POZİSYON GRİ BİLE DEĞİL
Tuncay Şanlı, kararın devam yönünde olması gerektiğini ifade ederken Ahmet Çakar "VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı." dedi.

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