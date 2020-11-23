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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! "İmza aşamasına geldik ancak..."

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takım ile gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Premier Lig ekibine transferinin son anda gerçekleşmediğini söylerken, yerine alınan ismi de açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:57
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! İmza aşamasına geldik ancak...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan bu sezonki performansı, şampiyonluk ve kariyer planlaması hakkında flaş açıklamalar yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! İmza aşamasına geldik ancak...

Goal Türkiye'ye konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, verdiği röportajda bomba bir transfer itirafında da bulundu.

İşte gündem yaratan o sözler...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! İmza aşamasına geldik ancak...

Ben şahsi olarak bireysel disiplinimi üst düzey tutmaya hatta artırmaya çalıştım. Pandemi, tüm insanlığa önemli dersler verdi, tüm dünyanın hayatı çok keskin filtreler içerisinde aktı bir süre. Dikkatli beslendim, idmanlarımı aksatmadım, her şeyden önemlisi sosyal mesafe ve karantina kurallarına uyarak sağlığımı korumaya çalıştım. Umarım bundan sonra da bunu sürdürebilirim. Bunun meyvelerini sahada, özellikle takımıma katkıda bulunabilme anlamında toplayabildiğim için mutluyum.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! İmza aşamasına geldik ancak...

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KENDİMİZ"
Lig çok uzun, şartlar normal değil. Tabii ki kendimize çok güveniyoruz, tabii ki en iyisi olmak için çalışıyoruz ancak 'favori' kelimesini sevmiyorum. Bu sezon farklı olarak biraz daha takım ruhunu oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlık ve samimiyet hiç olmadığı kadar üst düzey. En büyük rakibimiz ise kendimiz. Biz hep kendimizle yarışmalı, kendi performansımızın üzerine çıkmalıyız.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! İmza aşamasına geldik ancak...

Hocamızın beni farklı rollerde kullanması hoşuma gidiyor. Ben Fenerbahçe'de ve tüm kariyerim boyunca birçok mevkide görev aldım. Biz bireysel olarak değil, takım başarılı olduğunda anlamlıyız. Takım kaybettikten sonra bireysel performanslarımızın çok da bir önemi yok.

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