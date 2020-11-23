Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'dan transfer itirafı! "İmza aşamasına geldik ancak..."

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KENDİMİZ"

Lig çok uzun, şartlar normal değil. Tabii ki kendimize çok güveniyoruz, tabii ki en iyisi olmak için çalışıyoruz ancak 'favori' kelimesini sevmiyorum. Bu sezon farklı olarak biraz daha takım ruhunu oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlık ve samimiyet hiç olmadığı kadar üst düzey. En büyük rakibimiz ise kendimiz. Biz hep kendimizle yarışmalı, kendi performansımızın üzerine çıkmalıyız.