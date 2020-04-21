21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar
Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezonun sona ermesiyle birlikte emekli olarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, şimdiden yeni görevine başladı. 39 yaşındaki oyuncu, altyapı antrenörleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte toplantıda konuşulanlar...
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