21 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezonun sona ermesiyle birlikte emekli olarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, şimdiden yeni görevine başladı. 39 yaşındaki oyuncu, altyapı antrenörleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte toplantıda konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:19
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Yeni görevi resmen tebliğ edilmemiş olsa da 39 yaşındaki isim kulüpte ağırlığını hissettirmeye başladı.


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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Altyapı hocalarıyla bir toplantı yapan Emre Belözoğlu, tüm hocaları açık açık uyarırken, dikkatli olmalarını istedi.


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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Ajansspor'un haberine göre, teknik direktör arayışından yeni sezonda transfer edilecek futbolculara kadar şimdiden yönetime fikir verme noktasında devreye giren Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilince, yeni sezonda üstleneceği görevin provalarına da başlama olanağı buldu.

İşte Belözoğlu'nun altyapı hocalarına yaptığı toplantıdan öne çıkan detaylar;

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Altyapıdaki tüm hocalarla bir toplantı gerçekleştiren Belözoğlu'nun, "Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'nın finansal kısıtlamaları nedeniyle zaten harcamalarında kısıtlmaya gitmek zorunda. Şimdi bunun üzerine bir de corona virüsü çıktı. Tüm planlar alt üst oldu. Bu diğer yandan altyapıların önemini de kat kat artırdı. Biz de altyapıdan beslenmek zorundayız.

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