Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan acil toplantı! İşte konuşulanlar

Altyapıdaki tüm hocalarla bir toplantı gerçekleştiren Belözoğlu'nun, "Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'nın finansal kısıtlamaları nedeniyle zaten harcamalarında kısıtlmaya gitmek zorunda. Şimdi bunun üzerine bir de corona virüsü çıktı. Tüm planlar alt üst oldu. Bu diğer yandan altyapıların önemini de kat kat artırdı. Biz de altyapıdan beslenmek zorundayız.