21 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı lacivertlilerde hoca arayışları sürerken yerli yabancı birçok isim gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu ile ilgili planı belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 19:30
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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayabilen ve sıralamanın 7. basamağında bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından çalışmalara başlayan sarı lacivertli kulüpte 74 yaşındaki futbol adamı Mircea Lucescu gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Fanatik'te yer alan habere göre sarı lacivertli kulüp Mircea Lucescu önderliğinde bir ekip kurmak istiyor. Rumen teknik adamın, A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde kadroda büyük bir değişime giderek gençleştirme operasyonuna imza attığı belirtilen haberde, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) biletini kapan milli takımın kadro mimarının Lucescu olduğu vurgulandı.

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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Habere göre Fenerbahçe, Lucescu'nun yerli oyunculara olan hakimiyetinden yararlanmak istiyor. Yönetimin hedefi, 74 yaşındaki çalıştırıcıyı genç bir teknik adamla birlikte göreve getirmek.

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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Bunun için de iki aday favori konumunda. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ve Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu. Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde, sonraki aşama olarak Bulut ve Eroğlu ile masaya oturulup bu yapılanmada görev almalarının teklif edileceği öğrenildi.

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