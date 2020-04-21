21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı lacivertlilerde hoca arayışları sürerken yerli yabancı birçok isim gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu ile ilgili planı belli oldu.
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