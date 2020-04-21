Fenerbahçe'den flaş Mircea Lucescu planı

Bunun için de iki aday favori konumunda. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ve Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu. Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde, sonraki aşama olarak Bulut ve Eroğlu ile masaya oturulup bu yapılanmada görev almalarının teklif edileceği öğrenildi.