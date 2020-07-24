24 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Süper Lig'de bitime bir hafta kala ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen ve gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Fenerbahçe'de aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak göreve başlayacak Emre Belözoğlu, 4 ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:30
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Takviye çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına getirmek...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Ersun Yanal'ın istifasının ardından yerli ve yabancı birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de öne çıkan iki isim Nenad Bjelica ve Erol Bulut olmuştu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Sarı-lacivertliler, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcıyla uzun bir süre görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

48 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma sağlanamamasının ardından listedeki bir diğer isim olan Erol Bulut ile temasa geçen yönetim, genç teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Kanarya'nın sezon sonunda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.

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