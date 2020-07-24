Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! 4 imza birden

Süper Lig'de bitime bir hafta kala ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen ve gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Fenerbahçe'de aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak göreve başlayacak Emre Belözoğlu, 4 ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:30 ABONE OL