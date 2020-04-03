03 Nisan 2020, Cuma

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek hayatı durma noktasına getiren corona virüsüyle ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altına da sokağa getirilme yasağının getirildiğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular kimler? İşte sokağa çıkma yasağından etkilenen isimler...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 23:05
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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıklamalar geldi. Ülke genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi.

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Başkan Erdoğan ayrıca, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." ifadelerini kulandı.

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Peki bu açıklamanın akıllara "Sokağa çıkma yasağına takılan futbolcular kim?" sorusu geldi. İşte o isimler...


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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Berke Gürbüz (17) Ankaragücü

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Ömer Faruk Beyaz (16) Fenerbahçe

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