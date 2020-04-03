20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek hayatı durma noktasına getiren corona virüsüyle ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altına da sokağa getirilme yasağının getirildiğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular kimler? İşte sokağa çıkma yasağından etkilenen isimler...

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 23:05 ABONE OL