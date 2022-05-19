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Fenerbahçe’de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçıyla 2021/2022 sezonuna nokta koyacak Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları hızlandı. Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda adı Luis Suarez, Alexander Sörloth, Haris Seferovic ve Anderson Talisca gibi isimlerle anılan Kanarya, iki sürpriz ismin transferi için düğmeye bastı. Öte yandan Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte 5 futbolcusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 19.05.2022- 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 19:19
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Fenerbahçe’de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçından puanla alması sezonu ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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