Fenerbahçe’de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçından puanla alması sezonu ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda mutlu sona yaklaştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, takımı Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı ile Portekiz'de iki kez görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, 67 yaşındaki antrenörü önümüzdeki günlerde İstanbul'a davet etmesi bekleniyor. Öte yandan Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, Portekiz basınına yaptığı açıklamada tecrübeli teknik direktörün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada 'Biri Şili olmak üzere Güney Amerika'dan iki takım davet etti. Ancak Jesus hiçbir zaman milli takım teknik direktörlüğüne uygun olmadı. Türkiye'de Fenerbahçe şampiyonluk için oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir ekip. Jorge Jesus günlük çalışmayı seviyor ve bunun için yaratıldı.' ifadelerini kullandı. Brezilya ekibi Flamengo'nun da gündeminde olan Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Jesus konusunda geri sayım sürerken, iç ve dış transfer için de çalışmalar devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan Kanarya, bu sezon istediği katkıyı alamadığı 5 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... BERKE ÖZER LUIZ GUSTAVO OZAN TUFAN JOSE SOSA MESUT ÖZİL Sezon sonunda en az 5 isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı. Adı Luis Suarez, Alexander Sörloth, Haris Seferovic, Anderson Talisca gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, iki ismin daha transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... SOL BEKE EREN ELMALI Sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Eren Elmalı için harekete geçti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertli idareciler, Kasımpaşa yönetimi ile bir araya geldi. Kasımpaşa'nın genç futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul ekibinin Filip Novak'ı istediği transferde takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 35 maça çıkan Eren, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. EREN ELMALI KİMDİR? Tam adı Evren Eren Elmalı olan futbolcu, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Kartalspor altyapısında başlayan 21 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Genç oyuncu, 2019/2020 sezonunda kiralık olarak Silivrispor'da forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı ile 4 maça çıkan Eren Elmalı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.80 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro. Önümüzdeki sezon mutlak olarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. NICOLAS DE LA CRUZ SÜRPRİZİ Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 5 yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas de la Cruz'un, Arjantin ekibinden 'satışında kolaylık gösterileceği' sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağı, ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi. ROSSI İKNA EDEBİLİR De la Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Bu sezon River Plate formasıyla 14 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR? Tam adı Diego Nicolas de la Cruz Arcosa olan futbolcu, 1 Haziran 1997 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Futbola Cohami altyapısında başlayan Uruguaylı orta saha oyuncusu, Liverpool (Uruguay) altyapısında da forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 2.6 milyon Euro karşılığında River Plate'e transfer oldu. Son 5 sezondur Arjantin ekibinin formasını terleten Nicolas de la Cruz'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Uruguay Milli Takımı ile de 13 maça çıkan 1.67 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.