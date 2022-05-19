Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Ali Koç hem hoca hem de futbolcu transferleriyle bizzat ilgileniyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan çifte takas formülü! Samatta ve Tisserand'ı göndererek...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer planlamalarına başlayan Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'e bu sezon damga vuran 2 futbolcu için kadroda düşünülmeyen bazı isimler takas olarak teklif edilecek. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ve takasta göndermek istediği o futbolcular...(FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Ali Koç hem hoca hem de futbolcu transferleriyle bizzat ilgileniyor.
Başkan Ali Koç teknik direktörlük için Jorge Jesus'la Portekiz'te 2 defa bir araya gelmişti.
Başkanlık döneminde 4 sezonu geride bırakan Ali Koç bu dönemde hiç kupa kazanamadı.