FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan çifte takas formülü! Samatta ve Tisserand'ı göndererek...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer planlamalarına başlayan Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'e bu sezon damga vuran 2 futbolcu için kadroda düşünülmeyen bazı isimler takas olarak teklif edilecek. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ve takasta göndermek istediği o futbolcular...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 19:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 19:17