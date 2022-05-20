Anasayfa Galeri Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! İşte o dev transfer çalımı
Galatasaray’ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! İşte o dev transfer çalımı

Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! İşte o dev transfer çalımı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi öne elemelerine kalmayı büyük oranda garantiledi. Sarı lacivertlilerde, gözler artık transfer operasyonuna çevrildi. Yönetim, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın peşinden koştuğu dünya yıldızı için transfer harekatına başladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 20.05.2022- 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 09:36
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