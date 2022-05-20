Galatasaray’ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! İşte o dev transfer çalımı

Süper Lig'de 37 hafta sonunda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. Sarı lacivertlilerin sezonu ikinci tamamlaması neredeyse kesinleşirken, yönetim yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Kanarya'da, gidecek ve gelecek oyuncuların listesi epey kabarık. Teknik Direktör konusunda da henüz resmi bir anlaşma olmasa da Jorge Jesus büyük oranda Fenerbahçe ile el sıkıştı. Sezon ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal ile yolların ayrılacağı ifade edildi. Kartal, sarı lacivertlilerin başına geçtikten sonra başarılı sonuçlar almıştı. Fenerbahçe'nin başında 17 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 11 galibiyet aldı. Kartal, 11 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 60 yaşındaki antrenörün, kulüple sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkacak. Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, hoca konusunu bir an önce netliğe kavuşturmak istiyor. Takımın başına yabancı bir ismi getirecek olan yönetim, uluslararası bir teknik direktör ile çalışma kararı verdi. Bu doğrultuda Portekizli Jesus ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, bir yandan da izleme komitesi ve menajerlerin sunduğu futbolcuları değenlendirme altına alıyor. Bu sezon transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin yeni sezona büyük önem verdiği ve mutlak şampiyonluk istediği öğrenildi. Ligi ikinci sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösterecek olan Kanarya, geniş ve verimi yüksek bir kadro kurma hedefinde. Transfer harekatında bu noktaya çok dikkat eden yönetim, yüzde yüz verim alabileceği oyuncuları tercih etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme flaş bir yıldız geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği isim için transfer görüşmeleri başladı. F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A SHAQIRI ÇALIMI! Fenerbahçe, MLS'te top koşturan Xherdan Shaqiri için devreye girdi. İsviçreli oyuncu, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın transfer listesinde bulunmuştu. Sarı kırmızılılar, Xherdan Shaqiri transferini bitirmek için yoğun çaba göstermiş ancak başarılı olamamıştı. Şubat ayında Fransa Ligi takımlarından Lyon'dan MLS ekibi Chicago Fire FC'ye transfer olan yıldız oyuncu, Amerika'da aradığını bulamadı. 30 yaşındaki hücumcunun Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi. Bu gelişmeyi duyan sarı lacivertliler, 1.69 boyundaki Shaqiri'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye 'evet' dediği ve Amerikan kulübüne kolaylık sağlanmasını söylediği ifade edildi. Shaqiri'nin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Amerika'dan transfer çıkışının kolay olmadığını bilen Fenerbahçe yönetiminin, Chicago Fire FC ve MLS ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Transfer için yoğun gayret gösteren idareciler, belli bir bonservis bedeli ödemeyi de gözden çıkardı. Fenerbahçe, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemesini koz olarak kullanacak. Shaqiri, bu sezonun ilk yarısında Fransız kulübü Lyn ile 11 maça çıkmıştı. Shaqiri, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist kaydetti. Avrupa Ligi'nde de 5 müsabakada görev yapan yıldız, gol ya da asist kaydedemedi. Sezonun ikinci yarısında MLS'e giden tecrübeli futbolcu, burada da 10 maça çıktı. Shaqiri, Chicago Fire FC'de 10 müsabakada 3 gol ve 1 asist yaptı. İsviçre Milli Takım'ında da görev alan Shaqiri, 102 kez kırmızı beyazlı formayı giydi. Shaqiri, 102 maçta 26 gol kaydetti. Shaqiri'nin kariyeri son dönemde düşüş gösterse de yüksek istatistikleri ve oynadığı büyük kulüplerle dikkat çekiyor. İsviçreli yıldız, kariyerine Basel'de başladı. Daha sonra 11.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu. Shaqiri 3 yıl sonra Bayern'den Inter'e kiralandı. Inter, 2015'te yıldız futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro'ya aldı. İtalyan ekibi, daha sonra Shaqiri'yi 17 milyon Euro'ya Stoke City'e yolladı. 2018 yazında Stoke City'den 14.7 milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olan başarılı futbolcu, burada gösterdiği performansla parladı. Son dönemde Liverpool'daki performansında düşüş görülen Shaqiri, 2021 yazında 6 milyon Euro bedelle Fransa'nın Lyon takımına gitmişti. Shaqiri, kış transfer döneminde ise 7 milyon Euro bonservisle Chicago'nun yolunu tutmuştu.