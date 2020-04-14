14 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Başta sportif direktör ve teknik direktör sorunun halletmek isteyen yönetimin arayışları tüm hızıyla devam ediyor. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:07
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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüplerden Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Süper Lig'de oynanan ilk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Önümüzdeki sezon takım yapacağı takiyelerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen yönetim takımda tepeden tırnağa bir değişim yaratmak istiyor.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Gerek oyuncu gerekse teknik direktör arayışına tüm hızıyla devam eden Ali Koç ve ekibi, şu sıralar temaslarını sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve sarı-lacivertli kulüpte yaşanan tüm gelişmeler...

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...

Fenerahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah ile ilgili İtalya'dan müjdeli haber geldi.

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