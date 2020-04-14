14 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! "Teklif gelmesi halinde..."

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla ve özellikle oyuna sonradan girerek takımına verdiği katkıyla sarı-lacivertli taraftarları mest etmişti. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde süre alan 20 yaşındaki futbolcu, milli takım geleceğine ilişkin son kararını açıkladı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:59
ABONE OL
  • 1
  • 7
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde...

Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd'de başlayıp NEC Nijmegen'de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe'de aldı, Ferdi Kadıoğlu.

  • 2
  • 7
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde...

O Trabzonlu bir ailenin oğlu. Doğduğu ülke olan Hollanda'da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor.

  • 3
  • 7
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde...

A Takım hariç milli takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe'de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21'deki yerini korudu.

  • 4
  • 7
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde...

Milli takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi'den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe'yle temasa geçerek "Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli" diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi'nin aklında Hollanda değil Türkiye var.

  • 5
  • 7
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde...

"TAKIMIN DEĞİŞİLMEZLERİNDEN OLACAĞIM"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ferdi Kadıoğlu "Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım" derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör