16 Mart 2019, Cumartesi

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Sadık Çiftpınar: "Daha iyi olmalıyız"

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar karşılaşma sonrası güzel bir geri dönüş yaptıklarını söylerken Milli Takım aday kadrosuna çağrılmadığı için de üzgün olduğunu ifade etti.
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