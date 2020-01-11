11 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş
Fenerbahçe'de Damien Comolli krizinde sular durulmazken yeni bir detay daha ortaya çıktı! Falette transferi sonrasında kendisine gelen tepkilere Twitter hesabı açarak cevap veren Comolli, transferi başkan Ali Koç'un istediğini söylemişti. Bundan hemen sonra yardımcısının görevden alınmasıyla tırmanışa geçen kriz, son olarak Comolli'nin yıldız oyuncuya gelen 15 milyon Euro'luk teklifi kimseye söylemeden reddetmesiyle tavan yaptı! İşte Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli arasındaki krizin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:37
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