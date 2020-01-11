11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Fenerbahçe'de Damien Comolli krizinde sular durulmazken yeni bir detay daha ortaya çıktı! Falette transferi sonrasında kendisine gelen tepkilere Twitter hesabı açarak cevap veren Comolli, transferi başkan Ali Koç'un istediğini söylemişti. Bundan hemen sonra yardımcısının görevden alınmasıyla tırmanışa geçen kriz, son olarak Comolli'nin yıldız oyuncuya gelen 15 milyon Euro'luk teklifi kimseye söylemeden reddetmesiyle tavan yaptı! İşte Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli arasındaki krizin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:37
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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin özellikle Falette'le ilgili sözleri, başkan Ali Koç'la aralarında sorun yaşandığı iddialarını güçlendirmişti.

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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Takvim'de yer alan habere göre aralık ayı başında Başkan Koç, Comolli ve Yanal'ın transfer zirvesi yaptığı ve toplantıda bazı kararlar aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

COMOLLI'YE RAĞMEN FALETTE!

Bu kararlar sonrası Comolli'nin birisi Süper Lig'den olmak üzere 2 stoper ile anlaşmaya vardığı belirlendi. Ancak Başkan Koç'un bu gelişmelerin aksine bir anda Falette transferini istediği belirlendi.

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Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Gustavo'nun transferi sırasında Rogon menajerlik şirketinden çok memnun kalan Koç'un Rogon'un önerdiği Falette'ye onay vermesi Comolli ile Koç arasındaki dostluğu zedeledi.

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