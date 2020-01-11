11 Ocak 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, ilk olarak Eintracht Frakfurt forması giyen Simon Falette'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Stoper takviyesinin ardından sol bek ve forvet bölgelerini de güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, golcü transferinde de mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 11:08
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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 6 puan gerisinde tamamlayan ve sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşma isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Gineli stoper Simon Falette'in transferini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, sol bek ve forvet takviyeleriyle ara transfer dönemine nokta koymayı planlıyor.

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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı Kanarya'nın sol bek transferi için ilk hedefiyse Milan forması giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez...

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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

İtalyan devinde forma şansı bulamayan ve adı PSV ile de anılan Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Milan'ın oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle transferi bitiremiyor.

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Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli yönetim, Milan'lı yetkililerle anlaşma sağlandığı takdirde oyuncunun transferini resmen açıklayacak.

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