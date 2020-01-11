Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi

Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, ilk olarak Eintracht Frakfurt forması giyen Simon Falette'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Stoper takviyesinin ardından sol bek ve forvet bölgelerini de güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, golcü transferinde de mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





