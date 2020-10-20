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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek haftaı kayıpsız geçen Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetini aldı. İzmir ekibi karşısında çok sayıda gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler oynadığı futbolla taraftarını memnun ederken, karşılaşmada kritik isimler ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:19
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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

Süper Lig'de 5 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında çıkışını sürdürdü. Karagümrük galibiyetiyle milli takım arasına giren sarı-lacivertliler dönüşü de iyi yaptı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

İzmir'de sonucun dışında birçok önemli kazanım ve gelişim elde edildi. Göztepe deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen sarı-lacivertli ekipte özellikle ilk 11'de oynayan isimlerin performansı umut aşıladı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

ALTAY
Geçen sezonun 2. yarısında başlayan çıkışı devam ediyor. Göztepe mücadelesinde de kritik kurtarışlar yaparak 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

SERDAR
Ç.Rize ile oynanan ilk maçta hayal kırıklığı yaşatan, maliyeti sebebiyle gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli stoper fırsatı iyi değerlendirdi. Lemos'un cezalı olduğu maçta oyunu ve attığı gol ile kendini gösterdi.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması! Göztepe maçında...

CANER
Geçen sezon Beşiktaş'taki performansı beğenilmeyen ve bu sezon Novak'ın alternatifi olması beklenen Caner adeta patlama yaptı. Kestiği etkili ortaların yanısıra temposu ve iki taraflı oyunu ile vazgeçilmez oldu.

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