Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Yaz transfer döneminde 18, devre arasında ise 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olup mutlu sona ulaşmak istiyor. Yaptığı takviyelerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi transfer düğmesine ise erken bastı. Kanarya'nın hedefinde ise milli yıldız var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)