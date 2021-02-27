27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü
Yaz transfer döneminde 18, devre arasında ise 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olup mutlu sona ulaşmak istiyor. Yaptığı takviyelerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi transfer düğmesine ise erken bastı. Kanarya'nın hedefinde ise milli yıldız var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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