27 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Yaz transfer döneminde 18, devre arasında ise 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olup mutlu sona ulaşmak istiyor. Yaptığı takviyelerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi transfer düğmesine ise erken bastı. Kanarya'nın hedefinde ise milli yıldız var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.02.2021 18:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 18:44
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Sezona 20. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, birçok transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Ligde düşüşe geçen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e 2-1 yenildi ve kupaya havlu attı.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Son olarak ligin 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahasında 1-0 mağlup oldu.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu milli yıldız için devreye girdi! Menajeriyle görüştü

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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