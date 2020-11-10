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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanan iki yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut ile görüşüp isyan bayrağı açtığı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 15:07
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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Sezon başında yaptığı 18 transferle, transfer sezonunun adından en çok söz ettiren takımı olmayı başaran Fenerbahçe an itibarıyla topladığı 17 puanla averajla Alanyaspor'un arkasında 2. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Yaptığı transferler sonrası alternatifli, derin bir kadroya sahip olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut çıkılan maçlarda ilk 11'de farklı isimlere yer verirken, bu durum bazı oyuncularda rahatsızlık yaratmaya başladı.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Gerçekleştirilen 18 transferde sarı-lacivertlilerin kadroya katmak için en çok uğraş verdiği ve transferin en gözde ismi ise Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş olmuştu.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile büy��k bir transfer savaşı verdiği, hatta sarı-kırmızılı ekibin oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Mert Hakan, Emre Belözoğlu'nun da devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Galatasaray'ın futbol kariyerini sonlandıran Selçuk İnan'ın yerine kadrosuna katmayı planladığı Yandaş, bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere transfer olmuş ve formayı giymişti.

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