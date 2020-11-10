Fenerbahçe'de büyük kriz! İki yıldız isyan bayrağını açtı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanan iki yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut ile görüşüp isyan bayrağı açtığı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri