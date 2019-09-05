05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Geçtiğimiz sezon Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Geçen sene ve sezon öncesi hazırlık kampında oynanan maçlarda çok az süre alan ancak daha sonra taraftarların tepkisi üzerine düzenli olarak süre almaya başlayan ve gösterdiği başarılı performansla göz dolduran genç futbolcuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 14:52
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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'tan sonra kuşkusuz en değerli oyuncularından biri Ferdi Kadıoğlu.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında çok az süre bulan yıldız futbolcu eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Forma şansı bulduğu karşılaşmalarda iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Gazişehir ve Medipol Başakşehir maçlarından oynadığı futbolla parmak ısırttı.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Bu iki karşılaşmada toplam 65 dakika süre bulan Ferdi, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Hatta genç yıldızın attığı gol Süper Lig'de atılan en erken gollerden biri oldu.

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