05 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...
Geçtiğimiz sezon Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Geçen sene ve sezon öncesi hazırlık kampında oynanan maçlarda çok az süre alan ancak daha sonra taraftarların tepkisi üzerine düzenli olarak süre almaya başlayan ve gösterdiği başarılı performansla göz dolduran genç futbolcuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 14:52
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"