Fenerbahçe'de büyük kriz! Ferdi Kadıoğlu...

Geçtiğimiz sezon Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Geçen sene ve sezon öncesi hazırlık kampında oynanan maçlarda çok az süre alan ancak daha sonra taraftarların tepkisi üzerine düzenli olarak süre almaya başlayan ve gösterdiği başarılı performansla göz dolduran genç futbolcuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 14:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





