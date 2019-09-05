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Süper lig'in en yaşlı takımı belli oldu! İşte takımların yaş ortalaması...
Süper Lig'de yaz transfer sezonunun bitmesiyle birlikte takımların kadroları artık şekillendi. Takımlar kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Bazı takımlar transferde genç oyunculara yönelmeyi tercih ederken bazı takımlar da tecrübeli isimleri kadrosuna kattı. İşte transfer sezonundan sonra Süper Lig takımlarının yaş ortalamaları...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 16:25
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