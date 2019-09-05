05 Eylül 2019, Perşembe

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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'in dört devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor önemli takviyeler yaparken, birçok isimle de yollar ayrıldı. Peki, Falcao, Gustavo, N'Koudou ve Sturridge gibi isimlerin şampiyonluk yarışına etkisi ne olur? Takvim gazetesi yazarları, Dört büyüklerin yeni transferlerini yorumladı.

Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 14:30
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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitimine birkaç gün kala resmen kadrosuna kattı.

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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Ezeli rakibi Galatasaray gibi hareketli bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe de Gustavo, Kruse, Muriç ve Rodrigues gibi transferlerle şampiyonluk yarışını sonuna kadar götüreceğinin sinyallerini verdi.

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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Rakiplerine göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş ise N'Koudou, El Neny, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho gibi takviyelerle zirve yarışında olacağını gösterdi.

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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor da başlta Sturridge olmak üzere Obi Mikel ve Sörloth transferleriyle ses getirdi.

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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum

Takvim gazetesi yazarları ise köşelerinde dört büyüklerin yeni transferlerini değerlendirdi. İşte o yazılar:

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