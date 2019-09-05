05 Eylül 2019, Perşembe
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Falcao için olay sözler: Transferini doğru bulmuyorum
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'in dört devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor önemli takviyeler yaparken, birçok isimle de yollar ayrıldı. Peki, Falcao, Gustavo, N'Koudou ve Sturridge gibi isimlerin şampiyonluk yarışına etkisi ne olur? Takvim gazetesi yazarları, Dört büyüklerin yeni transferlerini yorumladı.
Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 14:30
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