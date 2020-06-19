Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Sırp gazeteci Marko Ljubomirovic'in duyurduğu haberin detayları şöyle;

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı. Buna göre Obradovic, kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak.