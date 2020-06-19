19 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sırp gazeteci de sarı-lacivertlilerin Obradovic ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:21
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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelen efsane koç, sarı-lacivertlilerle yeniden anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Sırp gazeteci Marko Ljubomirovic'in duyurduğu haberin detayları şöyle;

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı. Buna göre Obradovic, kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Anlaşmaya göre Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bütçesi büyük oranda azalacak.

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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

Taraflar, anlaşmanın geri kalan detaylarını görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek.

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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! 3 yıllık anlaşma

FENERBAHÇE OBRADOVIC İLE ANLAŞTI | İZLEYİN

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