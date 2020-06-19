19 Haziran 2020, Cuma

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin bir numaralı adayı olan Nenad Bjelica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat teknik adam yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:05
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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı lacivertliler hakkında konuştu.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Yaptığı açıklamada Hırvatistan'daki günlerinden de bahseden tecrübeli antrenör, İstanbul'a gelip gelmeyeceğine dair dair net ifadeler kullandı.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Öte yandan Bjelica, İspanya'dan kendisine talip olup olmadıklarına dair de önemli bilgiler verdi.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Hırvat basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

"Fenerbahçe tarafından 1 aydır çağırılmayan Nenad Bjelica, Dinamo'yu zaman zaman izlemeye devam ediyor. Slaven Belupo ile oynanan karşılaşmyı izleyen Bjelica, Bruno Petkovic hakkında da konuştu.

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