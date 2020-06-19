Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Resmen açıkladı

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin bir numaralı adayı olan Nenad Bjelica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat teknik adam yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:05 ABONE OL