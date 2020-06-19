Zeljko Obradovic ülkesine döndü

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu görüşmek için İstanbul'a gelen Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli yönetimle yapılan toplantıların ardından ülkesi Sırbistan'a döndü. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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