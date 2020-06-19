19 Haziran 2020, Cuma

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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Fenerbahçe'de değişim şimdiden başladı. Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u da renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:18
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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer hamlesi... UEFA'nın FFP'yi esnetmesi, yönetime manevra alanı kazandırdı. Sarı lacivertliler bu sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin kupa kazanma hasreti 6 seneye çıktı. Ali Koç başkanlığında son iki sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşayan Sarı-Lacivertliler'in artık başarısızlığa tahammülü kalmadı.

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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Önümüzdeki sezon, Koç'un başkanlığındaki son senesi olacak.

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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Lig bitiminde seçimli genel kurul düzenlenecek. Bu nedenle Ali Koç için önümüzdeki sezon şampiyonluk çok kritik bir önem taşıyor.

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Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Tam da bu dönemde UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini esnetmesi, transferde yönetimin elini rahatlattı.

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