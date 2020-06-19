Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Yer yerinden oynayacak

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Fenerbahçe'de değişim şimdiden başladı. Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u da renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:18 ABONE OL