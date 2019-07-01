Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan ve görüşmelerin başladığı iddia edildiği yıldız futbolcuyu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





