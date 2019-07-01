01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan ve görüşmelerin başladığı iddia edildiği yıldız futbolcuyu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 14:49
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketlilik başladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek olan kadroyu oluşturmak için çalışmalarınu sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklayan sarı-kırmızılıların; Ever Banega, Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan'ı da yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Fenerbahçe'de ise gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı

Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Murat Sağlam ve Max Kruse'yi renklerine bağladı.

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