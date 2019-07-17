Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Yevhen Konoplyanka, Badou Ndiaye ve Luiz Gustavı transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu ayrılıklara onay verdiği iddia edildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





