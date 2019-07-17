17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Yevhen Konoplyanka, Badou Ndiaye ve Luiz Gustavı transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu ayrılıklara onay verdiği iddia edildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 17:24
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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızları transfer etmek isterken bir yandan UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle de satmak zorunda.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis için gözden çıkardığı 7 isim şöyle;

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

ELJIF ELMAS
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, 15-20 milyon euro aralığında bir değere sahip ve Napoli bu fiyatları verebilir...

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, en yüksek fiyatı bulana kadar Eljif Elmas konusunda Napoli ile sürekli pazarlıklarını sürdürecektir.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi

Eljif Elmas'ın tek başına satışı bile Fenerbahçe'yi transferde ve FFP'de bir süre rahatlatacaktır.

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