17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Ersun Yanal onay verdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Yevhen Konoplyanka, Badou Ndiaye ve Luiz Gustavı transferleri bekleniyor. Bu transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertliler, tam yedi ismi gözden çıkardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu ayrılıklara onay verdiği iddia edildi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 17:24
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