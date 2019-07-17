17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Max Kruse için olay yorum! "Alex'in tahtını sallar"
Fenerbahçe'de Kruse rüzgarı esiyor... Almanca konuşan futbolcuların fazlalığı sayesinde çabuk uyum sağlayan Kruse için teknik heyetin görüşleri oldukça iddialı. Kruse, Alex'in emaneti olan 10 numaralı formayla Kadıköy'de çıkacağı ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 15:33
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