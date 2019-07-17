Max Kruse için olay yorum! "Alex'in tahtını sallar"

Almanya'dan tanıdığı Tolgay, Werder Bremen'den arkadaşı Mehmet Ekici, Almanya doğumlu Hasan Ali, Tolga Ciğerci, yine Almanya doğumlu Okan, genç Murat Sağlam, Hollanda doğumlu ve Almanca bilen Ferdi ile ortak dil konuştuğu için kısa sürede yakınlık kuran Kruse kampta son derece mutluydu.