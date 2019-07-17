17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Max Kruse için olay yorum! "Alex'in tahtını sallar"

Fenerbahçe'de Kruse rüzgarı esiyor... Almanca konuşan futbolcuların fazlalığı sayesinde çabuk uyum sağlayan Kruse için teknik heyetin görüşleri oldukça iddialı. Kruse, Alex'in emaneti olan 10 numaralı formayla Kadıköy'de çıkacağı ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 15:33
  • 1
  • 9
Max Kruse için olay yorum! Alex'in tahtını sallar

Fenerbahçe'de Kruse rüzgarı esiyor...

  • 2
  • 9
Max Kruse için olay yorum! Alex'in tahtını sallar

Sarı-Lacivertliler'in büyük bir sürprize imza atarak transferini gerçekleştirdiği Kruse, takıma çabuk alıştı.

  • 3
  • 9
Max Kruse için olay yorum! Alex'in tahtını sallar

İlk defa Almanya dışında futbol oynayacak olan yıldız isim, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyor.

  • 4
  • 9
Max Kruse için olay yorum! Alex'in tahtını sallar

Fenerbahçe'nin yeni forveti Maximilian Kruse takımdaki yaygın yabancı lisanın Almanca olmasıyla hiç yabancılık yaşamadan adaptasyon sürecini hızlı ve keyifle geçiriyor.

  • 5
  • 9
Max Kruse için olay yorum! Alex'in tahtını sallar

Almanya'dan tanıdığı Tolgay, Werder Bremen'den arkadaşı Mehmet Ekici, Almanya doğumlu Hasan Ali, Tolga Ciğerci, yine Almanya doğumlu Okan, genç Murat Sağlam, Hollanda doğumlu ve Almanca bilen Ferdi ile ortak dil konuştuğu için kısa sürede yakınlık kuran Kruse kampta son derece mutluydu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör