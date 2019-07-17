17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlıyor. UEFA ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, bir diğer genç oyuncusunu da yine İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 19:38
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