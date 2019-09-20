20 Eylül 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertlilerin 5 isimle yollarını ayıracağı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın bu ayrılıklara onay verdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:38
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan sarı-lacivertlilerde 5 ismin gönderilmesine karar verildi.

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

Elinde Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi orijinal stoperler olmasına rağmen Jailson'u defansta kullanan Ersun Yanal, iki yıldızı da adeta sildi...

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi

Tecrübeli teknik adamın iki futbolcudan da memnun olmadığı ve Ankaragücü maçında yine Jailson'a şans vereceği belirtildi.

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