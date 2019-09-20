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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ersun Yanal onay verdi
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertlilerin 5 isimle yollarını ayıracağı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın bu ayrılıklara onay verdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:38
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