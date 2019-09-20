20 Eylül 2019, Cuma

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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilimin dozu artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'ın şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim hakkında "Sicili bozuk" ifadelerini kullanmıştı. Brugge maçı sonrası "Burası sicilin, paranın, nüfuzun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım" açıklaması yapan Fatih Terim, 2 hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi için kollarını sıvadı. Tecrübeli teknik adam dev derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verecek.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:40
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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim polemiği uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor...

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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

Fatih Terim'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, "Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır" demesini, Süper Lig'e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocaya, "Sicili bozuk biri" diye seslenmişti.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnsanla hayvanı ayıran edeptir" diyerek Koç'a tepkisini ortaya koydu. Sonrasında sözü, Fatih Terim aldı...

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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

İLK AÇIKLAMA BELÇİKA'DA

Brugge maçının ardından basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Terim, "Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz" ifadelerini kullandı.

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