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Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilimin dozu artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'ın şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim hakkında "Sicili bozuk" ifadelerini kullanmıştı. Brugge maçı sonrası "Burası sicilin, paranın, nüfuzun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım" açıklaması yapan Fatih Terim, 2 hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi için kollarını sıvadı. Tecrübeli teknik adam dev derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verecek.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:40
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