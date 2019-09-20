Fatih Terim'den Ali Koç'a 'videolu' cevap hazırlığı!

Fatih Terim'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, "Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır" demesini, Süper Lig'e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocaya, "Sicili bozuk biri" diye seslenmişti.