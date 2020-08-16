16 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarınu sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Transfer bombalarını peş peşe patlatan sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı 3 ismi duyurmaya hazırlanırken teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği 5 isimle de yolların ayrılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 11:33
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Erol Bulut biletlerini kesti

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski futbolcuları Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık, Caner Erkin ile ise 2+1 yıllık mukavele yaptı.

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