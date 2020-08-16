16 Ağustos 2020, Pazar

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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna iddialı bir kadroyla giriş yaparak sezonu zirvede noktalamayı amaçlayan Fenerbahçe'nin adı dünyaca ünlü futbolcularla da anılıyor. Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncuya teklif götürdüğünü ancak olumsuz cevap aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 14:42
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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Kadrosuna eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.

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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi.

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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Fotomaç'ın derlediği haberde sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.

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Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan Fenerbahçe'ye ret

Flamengo'da kalmak ve aktif kariyerini orada noktalamak isteyen Luis'in, bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. Brezilyalı oyuncunun kulüpte antrenör olmak istediği kaydedildi.

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