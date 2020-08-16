16 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Edin Visca için takas+para yöntemine başvurmaya hazırlanıyor. İşte yıldız futbolcu için önerilecek isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 09:53
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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

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