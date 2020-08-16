Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca için...

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Edin Visca için takas+para yöntemine başvurmaya hazırlanıyor. İşte yıldız futbolcu için önerilecek isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri.