Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkan Fenerbahçe sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu hafta geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götüren fakat ligin son haftalarında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'e konuk olacak. Ligde lider konumunda olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Ersun Yanal'ın istediği 4 bölge için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde 1 futbolcunun da ayrılması gündemde.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





