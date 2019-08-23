23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkan Fenerbahçe sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu hafta geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götüren fakat ligin son haftalarında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'e konuk olacak. Ligde lider konumunda olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Ersun Yanal'ın istediği 4 bölge için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde 1 futbolcunun da ayrılması gündemde.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 15:26
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Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Yeni sezona fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler bu hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

İlk maçında Gazişehir karşısında taraftarı önünde 5-0'lık net bir skor alan Kanarya, Başakşehir maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

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Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Lige odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda 4 bölgeye transfer yapılacak.

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Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!

Ayrıca Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği futbolcu ile de yollar ayrılıyor.

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