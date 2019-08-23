23 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yoğun bir transfer dönemi geçiren be 9 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Adı başta Luiz Gustavo olmak üzere Ljubomir Fejsa, Badou Ndiaye ve Yann M'Vila gibi isimlerle anılan Kanarya, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 20:19
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki amacı mutlak şampiyonluk...

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Bu doğrultuda mücadele eden Kanarya, sezonun ilk maçında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek sezona bomba gibi bir giriş yaptı ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olacağının sinyallerini verdi.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Sezonun ikinci haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Yeni sezon için 2-3 takviye daha yapıp transferi noktalamak isteyen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

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