Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yoğun bir transfer dönemi geçiren be 9 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Adı başta Luiz Gustavo olmak üzere Ljubomir Fejsa, Badou Ndiaye ve Yann M'Vila gibi isimlerle anılan Kanarya, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 20:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





