04 Ocak 2021, Pazartesi

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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Ligde 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut, Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, 45 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir maçı 11'inden 5 oyuncuyu değiştireceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 12:17
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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor.

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Erol Bulut'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan 4 futbolcu da corona virüsünü atlatırken, Tolga Ciğerci'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak.

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