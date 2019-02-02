02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 3 isim UEFA listesinde

Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ekledi. İşte sarı-lacivertlilerin dün gece yarısı bildirdiği o isimler...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 14:07
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Fenerbahçede 3 isim UEFA listesinde

UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebiliyor.

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Fenerbahçede 3 isim UEFA listesinde

Bu nedenle Fenerbahçe 5 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecekti.

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Fenerbahçede 3 isim UEFA listesinde

SÜRE 1 OCAK'TA SONA ERDİ

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, 1 Ocak gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundaydı.

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Fenerbahçede 3 isim UEFA listesinde

O İSİMLER DÜN BİLDİRİLDİ

İşte sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği 3 isim;

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Fenerbahçede 3 isim UEFA listesinde

Sadık Çiftpınar

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