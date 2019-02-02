02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda kürsüye çıktı. Koç, transferlerle ilgili de konuşurken forvet transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 14:07
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Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

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Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Buraya Fenerbahçe'yi hak ettiği yapıya ulaştırmak ve umutlu bir gelecek için bu göreve geldik. Bu, uzun bir yol. Bu yoldaki en büyük gücümüz camiamızın desteğidir."

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Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

"Futbol takımımız kabul edilemeyecek durumdadır. Fenerbahçe'ye hiç yakışmamaktadır. Bizim takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değildir."

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Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

"Yaşadıklarımız olağan dışı durumlardır. Sadece futbol mantığı ile anlatılabilecek durumlar değildir."

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Ali Koç açıkladı! Forvet transferi...

"Hocamızın talepleri doğrultusunda 5 tane kilit transfer yaptık. Umuyorum bu adımların sonuçları çok daha iyi olacak."

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